Nevşehir'de sığırcıkların dansı
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Nevşehir'de sığırcıkların dansı

28.10.2020 20:01 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:05
Nevşehir'de sığırcıkların dansı

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzünde dans edercesine toplu halde uçuşu, güzel görüntüler oluşturdu.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzünde dans edercesine toplu halde uçuşu, güzel görüntüler oluşturdu.

Avanos ilçesinde sığırcık kuşları, gökyüzünde görsel şölen yaşattı. Sığırcıkların uyum içinde toplu halde aynı anda aynı yöne uçmaları, görenlerin ilgisini çekti. Bir süre bölgede uçan kuşlar, daha sonra uzaklaştı.


Nevşehir'de sığırcıkların dansı
Nevşehir'de sığırcıkların dansı
Nevşehir'de sığırcıkların dansı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Metin YILDIRIM

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