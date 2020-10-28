Nevşehir'de sığırcıkların dansı
28.10.2020 20:01 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:05
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzünde dans edercesine toplu halde uçuşu, güzel görüntüler oluşturdu.
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzünde dans edercesine toplu halde uçuşu, güzel görüntüler oluşturdu.
Avanos ilçesinde sığırcık kuşları, gökyüzünde görsel şölen yaşattı. Sığırcıkların uyum içinde toplu halde aynı anda aynı yöne uçmaları, görenlerin ilgisini çekti. Bir süre bölgede uçan kuşlar, daha sonra uzaklaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Metin YILDIRIM