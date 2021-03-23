Nevşehir'de şiddetli rüzgar etkili oluyor
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Nevşehir'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

23.03.2021 19:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:47
Nevşehir'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

Nevşehir'de etkili olan şiddetli rüzgarda bir ağılın çatısı uçtu, köy minaresinin alemi devrildi.

Nevşehir'de etkili olan şiddetli rüzgarda bir ağılın çatısı uçtu, köy minaresinin alemi devrildi.

Şiddetli rüzgar il genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Boğazköy'de bir ağılın çatısı uçurken, Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde ise bir caminin minaresindeki alem devrildi.

Can kaybının yaşanmadığı iki olayda da hasar oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini il genelinde yitireceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can

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