Nevşehir'de polis ve jandarma çalışıyor, asayiş azalıyor

Nevşehir Valiliği tarafından Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından yılın ilk 3 ayında yapılan çalışmaları sonrasında asayiş olaylarının azaldığı açıklandı.

Nevşehir Valiliği tarafından Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından yılın ilk 3 ayında yapılan çalışmaları sonrasında asayiş olaylarının azaldığı açıklandı.

Nevşehir Valiliği tarafından Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yılın ilk olayında yaşanan asayiş olayları paylaşıldı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında 2020 yılının ilk 3 ayına göre kasten yaralama olayları yüzde 10, evden hırsızlık olayları yüzde 15, kişilerin huzur ve sükununu bozma olayları yüzde 40, taksirle yaralama olayları yüzde 17 ve işyerinden hırsızlık olayları yüzde 21 azaldığı açıklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı