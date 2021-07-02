Nevşehir'de öğrenciler karne sevincini yaşadı

Nevşehir'de öğrenciler karne sevincini yaşadı Nevşehir'de 56 bin 178 öğrenci karne aldı Korona virüs ile mücadele kapsamında 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayan normalleşme süreci ile birlikte Nevşehir'de öğrenciler aradan geçen 1 yılın ardından yeniden karne sevincini yaşadı.

Nevşehir'de öğrenciler karne sevincini yaşadı

Nevşehir'de 56 bin 178 öğrenci karne aldı

NEVŞEHİR - Korona virüs ile mücadele kapsamında 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayan normalleşme süreci ile birlikte Nevşehir'de öğrenciler aradan geçen 1 yılın ardından yeniden karne sevincini yaşadı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılının bir kısmı uzaktan eğitim ile devam ederken sonrasında yeniden yüz yüze eğitime başlayan okullarda öğrenciler karne sevincini öğretmenleri ve arkadaşları ile yeniden yaşamanın mutluluğunu yaşadı. Bazı öğrenci velileri de çocuklarının karne töreninde yalnız bırakmayarak çocuklarının mutluluklarına ortak olması dikkatlerden kaçmadı.

Nevşehir'de 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte il genelinde 56 bin 178 öğrencinin yanı sıra 4 bin 302 öğretmen yaz tatiline girdi. Uzun bir aranın ardından okullarına kavuşan ve karne almanın sevincini yaşayan ilkokul ikinci sınıf öğrencileri ise okullarını ve karne almayı özlediklerini belirtirken çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin