Nevşehir'de öğrenciler karne sevincini yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir'de öğrenciler karne sevincini yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin - Haberler | Güncel

Nevşehir'de öğrenciler karne sevincini yaşadı Nevşehir'de 56 bin 178 öğrenci karne aldı Korona virüs ile mücadele kapsamında 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayan normalleşme süreci ile birlikte Nevşehir'de öğrenciler aradan geçen 1 yılın ardından yeniden karne sevincini yaşadı.

Nevşehir'de öğrenciler karne sevincini yaşadı

Nevşehir'de 56 bin 178 öğrenci karne aldı

NEVŞEHİR - Korona virüs ile mücadele kapsamında 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayan normalleşme süreci ile birlikte Nevşehir'de öğrenciler aradan geçen 1 yılın ardından yeniden karne sevincini yaşadı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılının bir kısmı uzaktan eğitim ile devam ederken sonrasında yeniden yüz yüze eğitime başlayan okullarda öğrenciler karne sevincini öğretmenleri ve arkadaşları ile yeniden yaşamanın mutluluğunu yaşadı. Bazı öğrenci velileri de çocuklarının karne töreninde yalnız bırakmayarak çocuklarının mutluluklarına ortak olması dikkatlerden kaçmadı.

Nevşehir'de 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte il genelinde 56 bin 178 öğrencinin yanı sıra 4 bin 302 öğretmen yaz tatiline girdi. Uzun bir aranın ardından okullarına kavuşan ve karne almanın sevincini yaşayan ilkokul ikinci sınıf öğrencileri ise okullarını ve karne almayı özlediklerini belirtirken çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Nevşehir'de öğrenciler karne sevincini yaşadı
Nevşehir'de öğrenciler karne sevincini yaşadı
Nevşehir'de öğrenciler karne sevincini yaşadı
Nevşehir'de öğrenciler karne sevincini yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin

Kısıtlamanın sona ermesi İstanbul akşamlarını hareketlendirdi! Eğlence mekanları doldu taştı
Kısıtlamanın sona ermesi İstanbul akşamlarını hareketlendirdi! Eğlence mekanları doldu taştı
Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'yı kızdıracak 3. doz çıkışı: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'yı kızdıracak 3. doz çıkışı: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ersin Tatar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nevşehir'de öğrenciler karne sevincini yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 10:34:17. #1.14#

title