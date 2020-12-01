Nevşehir'de mesai saatleri değişti
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Nevşehir'de mesai saatleri değişti

01.12.2020 17:54 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:54
Nevşehir'de mesai saatleri değişti

Nevşehir Valiliği tarafından kamu dairelerinin çalışma saatleri açıklandı.

Nevşehir Valiliği tarafından kamu dairelerinin çalışma saatleri açıklandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, " 02.12.2020 tarihinden geçerli olmak üzere kamu çalışma saatleri 10.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Bu süreçte işlemlerinizi E-Devlet www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapabilirisiniz" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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