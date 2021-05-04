Nevşehir'de kısıtlamada trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Nevşehir'de kısıtlamada trafik yoğunluğu yaşanıyor

Nevşehir'de kısıtlamada trafik yoğunluğu yaşanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir'de koronavirüs ile mücadele kapsamında kısıtlamanın beşinci gününde caddelerde trafik yoğunluğunun yaşanması havadan görüntülendi.

Nevşehir'de koronavirüs ile mücadele kapsamında kısıtlamanın beşinci gününde caddelerde trafik yoğunluğunun yaşanması havadan görüntülendi.

Tüm Türkiye'de 29 Nisan tarihinde başlayan ve 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Nevşehir'de ana caddelerde yaşanan trafik yoğunluğu dikkatlerden kaçmadı. Atatürk Bulvarında yaşanan trafik yoğunluğunun yanı sıra caddelere park edilmiş araçlar havadan görüntülendi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de kısıtlamada trafik yoğunluğu yaşanıyor
Nevşehir'de kısıtlamada trafik yoğunluğu yaşanıyor
Nevşehir'de kısıtlamada trafik yoğunluğu yaşanıyor
Nevşehir'de kısıtlamada trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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