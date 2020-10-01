Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

01.10.2020 22:35 | Son Güncelleme: 01.10.2020 22:38
Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 50 BE 047 plakalı otomobil ile 50 MA 0541 plakalı otomobil, Özkonak-Avanos yolu Kavdırlar mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından her iki araçtaki yaralı 4 kişiyi Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapalı kalan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can

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