Nevşehir'de hatalı sollama ölüm getirdi: 4 ölü, 3 yaralı
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Nevşehir'de hatalı sollama ölüm getirdi: 4 ölü, 3 yaralı

09.11.2020 20:54 | Son Güncelleme: 09.11.2020 21:00
Nevşehir'de hatalı sollama ölüm getirdi: 4 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'in Balcın köyü yakınlarında ambulansı sollamaya çalışan otomobil, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.

Nevşehir'in Balcın köyü yakınlarında ambulansı sollamaya çalışan otomobil, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Alacaşar köyünden Nevşehir'e dönmekte olan Y.K. idaresindeki 50 AB 838 plakalı ambulansı sollamaya çalışan M.A. yönetimindeki 06 AAJ 153 plakalı Seat Leon marka otomobil, karşı yönden gelen S.Ö. idaresindeki 50 LC 175 plakalı Kango marka kamyonetle çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsünün direksiyonu kırmasıyla tarlaya savrulan araçtaki M.S. ve S.S. hafif yaralanırken, kamyonet sürücüsü S.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A. ile beraberindeki Ş.A. ve N.A. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de hatalı sollama ölüm getirdi: 4 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'de hatalı sollama ölüm getirdi: 4 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'de hatalı sollama ölüm getirdi: 4 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'de hatalı sollama ölüm getirdi: 4 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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