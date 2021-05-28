Nevşehir'de cips paketinde uyuşturucu taşıdıkları iddia edilen 2 yabancı uyruklu tutuklandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir yolcu otobüsünde cips ve patlamış mısır paketlerinde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir yolcu otobüsünde cips ve patlamış mısır paketlerinde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Afganistan uyruklu N.O. ve F.N'nin kente uyuşturucu getireceği istihbaratını değerlendiren ekipler, Topaklı beldesindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Aramada, aracın el bagajı bölmesindeki cips ve patlamış mısır paketlerinin içerisine gizlenmiş 402 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.O. ve F.N, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan