Nevşehir'de boş kalan caddeler 'foşur foşur' yıkandı
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Nevşehir'de boş kalan caddeler 'foşur foşur' yıkandı

06.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:30

Nevşehir'de boş kalan caddeler 'foşur foşur' yıkandı Belediye Başkanı Arı, Nevşehir caddelerini yıkattı Nevşehir Belediye Başkanı Arı: "Nevşehir'de foşurdatma mevsimini başlatıyoruz" Nevşehir Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte boş kalan cadde ve sokaklar yıkandı.

Nevşehir'de boş kalan caddeler 'foşur foşur' yıkandı

Belediye Başkanı Arı, Nevşehir caddelerini yıkattı

Nevşehir Belediye Başkanı Arı: "Nevşehir'de foşurdatma mevsimini başlatıyoruz"

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte boş kalan cadde ve sokaklar yıkandı. Daha önce de caddelerin yıkanma görüntülerini 'Foşur foşur yıkadık' şeklinde paylaştıklarını ve büyük beğeni aldıklarını söyleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Nevşehir'de foşurdatma mevsimini başlatıyoruz" dedi.

Nevşehir Belediyesi tarafından ilki geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirilen cadde ve sokakların yıkanması sokağa çıkma kısıtlamasıyla bir kez daha yapıldı. Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkanan cadde ve sokaklarda ortaya ilginç görüntüler çıkarttı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın itfaiye aracına ait hortumla sokaklara su tutması dikkatlerden kaçmazken Belediye Başkanı Arı açıklamasında, "Daha önce yaptıkları temizlik çalışmasını sosyal medyada "foşur foşur yıkadık" şeklinde paylaştıklarında büyük beğeni toplandığını, benzer uygulamanın kış mevsimi öncesinde yapmak istediklerini söyledi. Arı, "Nevşehir'de foşurdatma mevsimini başlatıyoruz. İnsanların sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerindeyken temizlik yapmak istedik. Temizlik her zaman iyidir. Temizlikle birlikte şehir güzelleşiyor. Bunun bir de nüktedanlık tarafını kullanıp foşurdatacağız ve foşurdatmaya devam edeceğiz. Biz, foşurdattık, yerli ve yabancı medya organlarında geniş yer buldu yer buldu. Sonra farklı belediyeler de benzer uygulamalar yaptı. Yine Nevşehir'de uygulamayı başlatıyoruz" dedi.

Nevşehir'de boş kalan caddeler 'foşur foşur' yıkandı
Nevşehir'de boş kalan caddeler 'foşur foşur' yıkandı
Nevşehir'de boş kalan caddeler 'foşur foşur' yıkandı
Nevşehir'de boş kalan caddeler 'foşur foşur' yıkandı
Nevşehir'de boş kalan caddeler 'foşur foşur' yıkandı
Nevşehir'de boş kalan caddeler 'foşur foşur' yıkandı
Nevşehir'de boş kalan caddeler 'foşur foşur' yıkandı
Nevşehir'de boş kalan caddeler 'foşur foşur' yıkandı
Nevşehir'de boş kalan caddeler 'foşur foşur' yıkandı
Nevşehir'de boş kalan caddeler 'foşur foşur' yıkandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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