Hamile sevgilisini sokakta darbeden adam gözaltına alındı

Nevşehir'de sokak ortasında birlikte yaşadığı hamile kadını darbeden kişi, o sırada koronavirüs denetimi yapan polis tarafından fark edildi. Ekiplere zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı.

Nevşehir Caddesi'nde M.O. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı hamile sevgilisi A.T'yi darbetti. Bu sırada caddede yeni tip koronavirüs denetimi yapan polis ekibi, M.O'ya müdahale etti.

GÜÇLÜKLE GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınmamak için direnen zanlı, olay yerine gelen takviye ekiplerce güçlükle polis aracına bindirildi. 112 Acil Servis ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ŞİDDET ANLARI KAMERADA

M.O'nun A.T'yi darbetmesi ve polisin müdahalesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. A.T'nin birlikte yaşadığı M.O'dan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü