"Balık Ekmek Şenliği"nde öğrencilere hamsi ikram edildi - Haberler
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"Balık Ekmek Şenliği"nde öğrencilere hamsi ikram edildi

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından üçüncüsü düzenlenen Balık Ekmek Şenliği'nde öğrencilere hamsi ikram edildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından üçüncüsü düzenlenen Balık Ekmek Şenliği'nde öğrencilere hamsi ikram edildi.

Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, görevlilerce pişirilen balıklar, ekmek arasında öğrenciler ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından kentte düzenlenen 2. Lig Hentbol grup müsabakalarına katılan sporculara dağıtıldı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Öden Taşğın, gazetecilere, geleneksel hale getirdikleri etkinliği kış aylarında organize ettiklerini belirtti.

NEVÜ Kadın Basketbol Takımı'nın, Türkiye Üniversiteler Arası Basketbol 2. Lig grup müsabakalarında şampiyon olmasını balık ekmek şenliğiyle kutlamak istediklerini ifade eden Taşğın, "Bayan basketbol takımımız Kayseri'de düzenlenen müsabakada şampiyon olmuştu. Sporcularımıza ve öğrencilere balık ekmek dağıtarak güzel bir anı bırakmak istedik." dedi.

Basketbol takımının oyuncularından Semanur Ceylan da okula geldiklerinde karşılaştıkları balık sürprizinin kendilerini mutlu ettiğini kaydederek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrenci Mert Kaygusuz ise şenliğin gelecek yıllarda da devam etmesini istedi.

Etkinlikte, yaklaşık 600 kişiye balık ekmek ikram edildi.

Balık Ekmek Şenliği nde öğrencilere hamsi ikram edildi

Balık Ekmek Şenliği nde öğrencilere hamsi ikram edildi

Balık Ekmek Şenliği nde öğrencilere hamsi ikram edildi

Balık Ekmek Şenliği nde öğrencilere hamsi ikram edildi

Balık Ekmek Şenliği nde öğrencilere hamsi ikram edildi

Balık Ekmek Şenliği nde öğrencilere hamsi ikram edildi

Balık Ekmek Şenliği nde öğrencilere hamsi ikram edildi

Balık Ekmek Şenliği nde öğrencilere hamsi ikram edildi

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AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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