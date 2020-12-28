Nevşehir'de aranan 18 kişiden 7'si tutuklandı
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Nevşehir'de aranan 18 kişiden 7'si tutuklandı

28.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:17
Nevşehir'de aranan 18 kişiden 7'si tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında aranan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında aranan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan adli makamlarca yakalama kararı ile aranan şahıslardan 18 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 18 kişiden 7'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:21:16. #1.15#
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