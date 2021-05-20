Nevşehir'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin cesedi dere yatağında bulundu
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Nevşehir'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin cesedi dere yatağında bulundu

Nevşehir'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin cesedi dere yatağında bulundu
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişi ölü bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişi ölü bulundu.

Aksalur Mahallesi'nde dün öğle vakti traktörle evinden ayrılan Osman Aksoy'un (90) akşam geri dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, AFAD ve İHH Arama Kurtarma ekiplerinin gece başlattığı çalışmalar kapsamında, çevre köylerin muhtarlıklarına ait güvenlik kameraları incelendi. Aksoy'un en son Çökek köyünden geçtiğinin belirlenmesi üzerine arama çalışması bu bölgeye kaydırıldı.

Ekipler, köyün Bağlar mevkisindeki kurumuş dere yatağında traktörün enkazı ile Aksoy'un cesedine ulaştı.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Aksoy'un cenazesi, Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nevşehir'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin cesedi dere yatağında bulundu
Nevşehir'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin cesedi dere yatağında bulundu
Nevşehir'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin cesedi dere yatağında bulundu
Nevşehir'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin cesedi dere yatağında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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