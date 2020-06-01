Nevşehir'de 59 yıllık otel yıkıldı
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Nevşehir'de 59 yıllık otel yıkıldı

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait olan 59 yıllık otel binası, çökme tehlikesi nedeniyle kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Nevşehir'de 59 yıllık otel yıkıldı
01.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:19

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait olan 59 yıllık otel binası, çökme tehlikesi nedeniyle kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Mülkiyeti Ürgüp Belediyesi'ne ait olan ve 10 yıldır kullanılmayan 110 odalı otelin çökme tehlikesi nedeniyle yıkımına başlandı. Yıkım işlemi belediyeye ait iş makineleri tarafından yapıldı. Yıkım çalışmasıyla ilgili bilgi veren Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "31 Mart'tan sonra bu yolculuğa başlarken 'birçok noktada kararlı ve cesaretli olacağız' demiştik. Ürgüp'ümüzün yıllar yılı hizmetinde olan binamızın artık hem fiziksel hem de proje bazında yeterli olmadığını gördüğümüzde meclis üyelerimizin de ortaya koymuş oldukları irade ile yıkım kararını almıştık. Daha iyi projelerle bundan sonraki süreçte de Ürgüp'e yakışanı yapma adına daha kararlıyız. Bu memlekete bundan sonra bizlerle beraber hak ettiği her türlü projede de sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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