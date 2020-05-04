Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
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Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi

Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
04.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:38

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında evinin önünde oynayan 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında Ürgüp Kaymakamlığı tarafından evinin önünde oynayan 4 yaşındaki minik çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

CEZA KESİLDİ

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından evinin önünde oynayan 4 yaşındaki minik Yavuz Selim'e 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Küçük çocuklarına evinin kapısında oynamasından dolayı 3 bin 150 lira para cezası kesilen ailesi ise şok yaşadı.

Kaynak: İHA

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