Nevşehir'de 172 yıllık tarihi kilise turizme yeniden kazandırılıyor
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Nevşehir'de 172 yıllık tarihi kilise turizme yeniden kazandırılıyor

İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin - Haberler | Kültür Sanat

Nevşehir'de 172 yıllık tarihi kilise turizme yeniden kazandırılıyor Bir dönemin cezaevi şimdi turizme kazandırılıyor Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor Nevşehir'de 1.

Nevşehir'de 172 yıllık tarihi kilise turizme yeniden kazandırılıyor

Bir dönemin cezaevi şimdi turizme kazandırılıyor

Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'de 1. Abdulmecit döneminde yaptırılan ve 1849 yılında Kayseri Metropoiti Paisios tarafından ibadete açıldıktan sonra 1924 yılı mübadelesine kadar faaliyetini sürdüren kilise yeniden hizmete kazandırılıyor.

1. Abdulmecit döneminde yaptırılan ve 1849 yılında Kayseri Metropoliti Paisios tarafından ibadete açıldıktan sonra 1924 yılına kadar kilise olarak hizmet veren Meryem Ana Kilisesi 1950 yılında ise Nevşehir Cezaevi olarak kullanılmaya başlandı. 1984 yılında cezaevinin yeni yerine taşınmasının ardından boşalan bina o tarihten günümüze kadar boş olan 172 yıllık tarihi kilise yeniden restorasyon yapılarak turizme kazandırılıyor. Nevşehir'de Kahveci Dağı eteklerinde bulunan tarihi Meryem Ana Kilise'nin restorasyon çalışmalarına geçtiğimiz Kasım ayında başlandığını ifade eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, restorasyonun tamamlanmasının ardından müze kilise olarak turizme kazandırılacağını ifade etti. Savran, "Meryem Ana Kilisesi restorasyon çalışmaları geçen yıl Kasım ayında başlamıştı. Nevşehir Belediyemize ait olan 2017 yılında tescil edilen yapının restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi. Restorasyonu sona ermesinin ardından yeniden tahsisini alacağız. Daha sonra ise müze kilise olarak ziyarete açacağız. Bu kilise 1849 yılında başpiskopos Paisios tarafından 1.Abdulmecit döneminde yapılmış. Kitabesinde hatta Abdulmecit'e de himaye ve hoş görüsünden dolayı teşekkür ettiği de yer alıyor. Bölgedeki Hristiyan yaşantısının önemli bir eseri. 1950 yılından 1984 yılına kadar da cezaevi olarak kullanılmış. Şehirde de yakın tarihi olan bir yapı. Tamamlandıktan sonra Kayaşehir ile bütünleşmesinin ardından ciddi bir ziyaret çekiciliğine sahip olacağını düşünüyoruz" dedi.

Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nin restorasyon çalışmasının 2 yıllık bir süre olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Savran, "Restorasyon işi biliyorsunuz çok ön görülen bir iş değil. Farklı sürprizler de çıkabiliyor. Farklı planlar yapılabiliyor, planların revize edilmesi yenilenmesi gerekiyor. Normal olarak 2 yılda bitirilmesi planlanıyor ama bu süre uzayabilir" diye konuştu.

Nevşehir'de 172 yıllık tarihi kilise turizme yeniden kazandırılıyor
Nevşehir'de 172 yıllık tarihi kilise turizme yeniden kazandırılıyor
Nevşehir'de 172 yıllık tarihi kilise turizme yeniden kazandırılıyor
Nevşehir'de 172 yıllık tarihi kilise turizme yeniden kazandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin

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