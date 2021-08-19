Nevşehir Belediyesi sporcusu Ramazan Yolalan U16 Türkiye Şampiyonası Cirit Atmada Türkiye 3.'sü oldu

Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonu'nca düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması sona erdi.