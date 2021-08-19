Nevşehir Belediyesi sporcusu Ramazan Yolalan U16 Türkiye Şampiyonası Cirit Atmada Türkiye 3.'sü oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir Belediyesi sporcusu Ramazan Yolalan U16 Türkiye Şampiyonası Cirit Atmada Türkiye 3.'sü oldu

Nevşehir Belediyesi sporcusu Ramazan Yolalan U16 Türkiye Şampiyonası Cirit Atmada Türkiye 3.'sü oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonu'nca düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması sona erdi.

Erkekler ve kızlar kategorilerinde organize edilen yarışlar, Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Yarışların cirit atma kategorisinde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ramazan Yolalan 25.91'lik derecesiyle Türkiye 3.'sü oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ramazan Yolalan ve Antrenörü Hakan Köstekçi'yi tebrik etti.

Kaynak: Bültenler

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
Türkiye'de 19 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 19 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Hamid Karzai Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Berkay Hande Yener Seren Serengil
Spor Gervinho Mesut Özil Mustafa Er Dimitris Pelkas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nevşehir Belediyesi sporcusu Ramazan Yolalan U16 Türkiye Şampiyonası Cirit Atmada Türkiye 3.'sü oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 09:29:12. #1.15#

title