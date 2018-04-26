Nevşehir Belediye Başkanı Ünver, Vekil Adaylığı İçin İstifa Etti

NEVŞEHİR Belediye Başkanı Hasan Ünver, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Başkanlık makamında basın toplantısı düzenleyen ve istifasını açıklayan Ünver, bundan sonra da farklı siyasi mecralarda şehre hizmet sunacağını bildirdi. Ünver, "Nevşehirli hemşehrilerim teveccüh gösterdi ve ben de 14 yıl şehrime hizmet ettim. Bundan sonra da inşallah milletvekili olarak şehrime hizmet etmek istiyorum. Belediye Başkanlığı'nda başlattığımız bütün projeler ve hizmetler, hiçbir aksaklık olmadan devam edecek. 29 Nisan Pazar günü de AK Parti Genel Merkezi'nde adaylık başvurumuzu yapacağız" dedi.

Öte yandan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cengiz Ekici de 24 Haziran'da yapılacak olan genel seçimlerde aday adaylık başvurusu yapabilmek için görevinden istifa etti. YSK tarafından açıklanan seçim takvimine göre milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunacak kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişilerin istifalarının 26 Nisan tarihine kadar sona ereceğini açıklamasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı.