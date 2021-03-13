Nevşehir Belediye Başkanı Savran'ın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü
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Nevşehir Belediye Başkanı Savran'ın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü

13.03.2021 22:53 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:11

Nevşehir'de Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın da oturduğu binanın istinat duvarı çöktü. Büyük paniğin yaşandığı olayda park halindeki 3 otomobil çöken duvarın altında kaldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın da oturduğu Güzelyurt Mahallesi 212.Sokak Öztan Sitesine ait istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesinin ardından park halinde bulunan 3 otomobil çöken duvarın altında kalırken apartman sakinlerinde büyük panik oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekipleri sevk edilirken çöken duvarın altında kalan otomobillerin içerisinde kimsenin bulunmaması sevindirdi.

"MADDİ HASAR DIŞINDA SIKINTI YOK"

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve apartman sakinleri olay yerinde inceleme yapan ekiplerden bilgiler alırken Belediye Başkanı Savran burada yaptığı açıklamada, "Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. 3 araç hasra görmüş durumda. Çöken duvarı sabah kaldırmayı planladık. Yani maddi hasar dışında bir sıkıntı yok. Bununla geçmiş olsun. Şuan neden duvarın çöktüğü belli değil. Tespit etmeye çalışacağız. Şuanda konuşmak için erken" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Savran'ın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü
Nevşehir Belediye Başkanı Savran'ın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü
Nevşehir Belediye Başkanı Savran'ın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü
Nevşehir Belediye Başkanı Savran'ın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü
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