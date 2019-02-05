Oyuncu Nevra Serezli'den Rahmetli Eşi Hakkında Şaşırtan Açıklama: Bazen Arabada Onunla Konuşuyorum

"Sihirli Annem"in Dudu'su yılların oyuncusu Nevra Serezli, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda Eşi Metin Serezli'yi anan ve özlem dolu itiraflarda bulunan Serezli, stüdyodakilere ve televizyonda izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

"BAZEN OTOMOBİLDE EŞİMLE KONUŞUYORUM"

1968 Metin Serezli ile dünyaevine giren 75 yaşındaki usta oyuncu 6 yıl önce vefat eden eşi için 2. sayfa programında "Bazen otomobilde eşimle konuşuyorum." itirafında bulundu. Eşine olan özlem dolu samimi itirafı izleyenleri hem etkiledi hem de hüzne boğdu. Serezli çiftinin evlilikleri yıllardır bitmeyen aşkları ile sanat dünyasının önde gelen evliliklerindendi.

"METİN'İN SESİNE AŞIK OLMUŞTUM"

Usta oyuncu yıllar önce kaybettiği eşi hakkında şöyle konuştu: "Metin çok güzel bir insandı. İlk başlarda sesine aşık olmuştum. Hep derdim ki 'Ya Metin boş boş laflar etsene, bana hep konuş.' Öyle ders verir gibi anlatmak değil de sözlerini süslerdi, çok güzel anlatırdı. Çocuklarımızı da öyle büyüttük.

"ALYANSIMI ÇIKARMAK AKLIMIN KÖŞESİNDEN BİLE GEÇMEZ"

Alyansımı çıkarmam, böyle bir şey aklımın köşesinden bile geçmez. Ben eşimin eşyalarının yüzde 80'ini saklıyorum. Yaşlı olup da parklarda el ele tutup gün batımı seyredenleri, biri hasta ise diğerinin ona yardımcı olması bu tip olaylar bana çok dramatik geliyor. Çok hoşuma gidiyor, özlemle anıyorum.

"ARABADA EŞİMLE KONUŞUYORUM"

Bazen eşimle arabada konuşuyorum kimse duymasın diye. Hatta bazen kızıyorum bile. İlk zamanlar hep arabada ağlardım. Orada kendimi rahat hissediyordum, kendinle baş başa kalıyorsun."