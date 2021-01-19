Nevra Öner kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Nevra Öner hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Nevra Öner Haber Global sunucusudur. Vatandaşlar tarafından merak edilen Nevra Öner kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Nevra Öner'in hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bazı TV kanallarına konuk olarak çıkan Nevra Öner merak ediliyor. PekiNevra Öner kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

NEVRA ÖNER KİMDİR?

1986 İstanbul doğumlu. Lise eğitimini Anadolu İletişim Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Radyo TV Yayıncılığı ve Ticaret Üniversitesi Medya İletişim Sistemleri'nden mezun oldu. Kültür Üniversitesi'nde akademik alanında çalışmaya devam ediyor.

Makedonya Türkü 3 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu. "Türkiye'de kız çocuğu olmak" isimli bir araştırma yürütüyor. Kadın STK'ları gönüllüsü. Kanser tedavisi gören çocukların tedavi masrafları için destek toplayan Neşeli Oda isimli bir oluşumun içinde yer alıyor. Okumak, spor ve seyahat hobileri arasında.

Hiç bir zaman iletişim alanı dışında bir meslek düşünmeyen Öner, iletişimin hangi alanında uzmanlaşacağına eğitim hayatı sırasında karar verdi. Reklam metin yazarlığı, kurumsal iletişim, PR ardından belgeselcilik ve akademisyenlik denedi. Politika, psikoloji, dinler ve biraz felsefe ile ilgili. Hayvanları, çocukları, doğayı ve sanatı anlamaya çalışıyor.

Haberde geçirdiği 6 yıl bu yüzden kariyerinin en değerli zamanları oldu. 2010 yılında spor spikeri olarak şans bulduğu ekranlarda 3 sene sonunda haberin mutfağına geçti. Gün içi haber kuşağı spikerlik görevini sürdürdü ve hafta sonu programlarını sundu.

Haber Global ekranında Türkiye'de Sabah programını sundu. Şimdi ise hafta içi hergün saat 09:00'da günün ve haftanın en sıcak gelişmelerinin ekran geldiği Yeni Gün programı ile izleyiciyle buluşuyor.

Nevra Öner sosyal medya hesaplarını da aktif şekilde kullanmaktadır. İnstagram'da 13 bin takipçisi bulunmaktadır.