Neü'de Sınai Mülkiyet Hakları Konusunda Bilgilendirme Yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin düzenlediği 'Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü' programında öğretim üyesi ve öğrencilere bilgilendirmede bulunuldu.

NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Özdemir, İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. M. Fatih Botsalı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. M. Fatih Botsalı, Sınai Mülkiyet Haklarının Türkiye'deki gelişim sürecinden ve bu alanda yapılan çalışmalardan bahsetti. Moderatörlüğünü, NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Ali Kahraman'ın yaptığı programda, Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) Patent Dairesi Başkanlığı Sınai Mülkiyet Uzmanı Serkan Özkan, 'Patent ve Faydalı Model', TPMK Tasarımlar Dairesi Başkanlığı Sınai Mülkiyet Uzmanı Gülsevi Esra Bal, 'Endüstriyel Tasarım Tescili', TPMK Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığı Sınai Mülkiyet Uzmanı Dr. İbrahim Yaşar, 'Akademisyen Buluşları', InnoPark Patent Vekili Ahmet Akkaş da, 'Patent, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Desteği' konulu sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi. - KONYA