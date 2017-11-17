Neü'de İngilizce Yuvarlak Masa Seminerleri Devam Ediyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği İngilizce Yuvarlak Masa Seminerleri devam ediyor.



Yuvarlak Masa'nın konuğu Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç oldu. Prof. Dr. Tahir Uluç'un "Maturidi'nin Evrenselci İslam Yorumu: Etnisite, Kültür ve Dil" konusunda dinleyenlere bilgiler verdiği, tamamı İngilizce olan programa çeşitli fakültelerden öğretim üyeleri ve diğer misafirler katıldı.



Konuşmasında Maturidilik mezhebinin imamı Ebü Mansur el-Maturidi'nin milliyetçilikle ilgili düşüncelerini ele alan Uluç, Maturidi milletler arasındaki üstünlük ilişkisine dair teorik çerçeveyi insan-melek ve Adem-İblis arasındaki üstünlük tartışması üzerinden değerlendirdi. İmamın milliyetçiliğe dair tartışmasını yoğunlaştırdığı Arap-Acem ilişkisini ele alan Uluç; Araplar ile Acemler arasında üstünlük bakımından nasıl bir ilişki olduğuna dair bakış açısını ortaya koymaya çalıştı. Ayrıca Maturidi düşüncesinde Kur'an'ı Kerim ve Arapça ilişkisinden, Kur'an'ın Arapça dışında bir dilde indirilme imkan ve ihtimalinden bahsedilen toplantıda Kur'an'da lafız-anlam ilişkisinden ve Kur'an'ın başka dillerdeki çevirisi ile Arapça orijinali arasındaki ilişkiden söz edildi.



Seminer, genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra sona erdi. - KONYA