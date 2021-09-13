Netflix Yılmaz Erdoğan Kin filmi konusu nedir? Kin filmi fragmanı izle! - Haberler
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Netflix Yılmaz Erdoğan Kin filmi konusu nedir? Kin filmi fragmanı izle!

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Netflix Yılmaz Erdoğan Kin filmi konusu nedir? Kin filmi fragmanı izle!

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncuların olduğu Netflix'te yayınlanan Kin filmi konusu merak konusu oldu. Peki, Netflix Yılmaz Erdoğan Kin filmi konusu nedir? Kin filmi fragmanı izle! Netflix Kin filmi ne zaman yayınlanacak? Kin fragmanı izle! Kin oyuncuları kimler?

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Cem Yiğit Üzümoğlu, Rüzgar Aksoy, Duygu Sarışın gibi isimlerin yer aldığı 'Kin' 8 Ekim'de izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncuların olduğu Netflix'te yayınlanan Kin filmi konusu merak konusu oldu. Peki, Netflix Yılmaz Erdoğan Kin filmi konusu nedir? Kin filmi fragmanı izle! Netflix Kin filmi ne zaman yayınlanacak? Kin fragmanı izle! Kin oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

NETFLİX KİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Baş komiser Harun, mesleğinin en büyük ödülünü aldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla kutlamaya gider. Ödülden sonra terfi alacağına emin olan Harun, o gece eve dönerken bulunduğu taksideki şoförün saldırısı sonucu kendini savunurken cinayet işler. Ertesi sabah bu cinayet vakası emniyete ulaşır ve Harun, kendi işlediği cinayetin faalini aramaya başlar. Hem kaçan ve hem kovalayan olmanın stresiyle başa çıkmaya çalışırken, bulduğu her ipucu onu çok daha karmaşık bir olayın içine çeker.

Netflix Yılmaz Erdoğan Kin filmi konusu nedir? Kin filmi fragmanı izle!

NETFLİX KİN FİLMİ OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan
Cem Yigit Uzümoglu,
Ahmet Mümtaz Taylan
Ruzgar Aksoy

Netflix Yılmaz Erdoğan Kin filmi konusu nedir? Kin filmi fragmanı izle!

NETFLİX KİN FİLMİ KÜNYESİ

Yapımcılığını Necati Akpınar'ın, senaristliğini ise Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Kin, ilk fragmanın yayınlanmasının ardından izleyicide büyük merak uyandırdı.

Netflix Yılmaz Erdoğan Kin filmi konusu nedir? Kin filmi fragmanı izle!

NETFLİX KİN FİLMİ FRAGMANI İZLE!

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