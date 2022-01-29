Netflix yeni partnerler ile daha fazla oyun ekleyecek

Netflix, mobil oyun kütüphanesini genişletmek için Kanadalı bir video oyun geliştiricisi RocketRide Games ile anlaştı. Netflix kullanıcıları, yapılan anlaşma sayesinde daha Netflix uygulamasından daha fazla oyun oynayabilecekler.

Netflix uygulamasında mevcut olan oyunlardan iki tanesi RocketRide Games aracılığıyla eklendi. Önümüzdeki aylarda ise daha fazla oyun ekleneceği bildirildi. Netflix Games'te herhangi bir ek ücret, reklam, oyun içi satın alım bulunmamaktadır.

Video oyun endüstrisi için bir butik danışmanlık ajansı RocketRide Games, geçtiğimiz iki yıl içerisinde yaptığı 45 anlaşma ile 80 milyon dolara yakın gelir elde etmeyi başardı.

Netflix Games'te yer alan oyunları çevrimdışı oynayabilirsiniz. Sadece aralarından bazıları için internet bağlantısı gerekiyor. Böylece uzun yolculuklarda ve WiFi bağlantısının zayıf olduğu bölgelerde canınız sıkılmadan oyun oynayabileceksiniz.