Netflix yasaklandı mı? Ak Parti'den Netflix açıklaması
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Netflix yasaklandı mı? Ak Parti'den Netflix açıklaması

Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal'dan Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix RTÜK denetimine girdi mi? Netflix Türkiye son gelişmeleri

Netflix yasaklandı mı? Ak Parti'den Netflix açıklaması
20.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:26

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, dün gündeme gelen Netflix'in Türkiye'den ayrılacağı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada Netflix'in bu konuyla ilgili resmi bir temasta bulunmadığını söyledi ve "Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda RTÜK denetimine giren Netflix'in dün de Türkiye'den çekileceği iddiaları gündeme gelmişti. Bu iddialar üzerine açıklama yapan Mahir Ünal "Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Twitter'dan açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, şunları yazdı: "Netflix Turkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü.Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum."

Netflix yasaklandı mı? Ak Parti'den Netflix açıklaması
Netflix yasaklandı mı? Ak Parti'den Netflix açıklaması

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