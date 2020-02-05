Netflix'ten Türkiye kararı: İlk ay ücretsiz uygulaması kaldırıldı
Video içerik platformu Netflix, Türkiye'de ilk ay ücretsiz deneme uygulamasını kaldırdı. Şirketin internet sitesinde Türkiye, ücretsiz deneme uygulamasının yer almadığı ülkeler arasında gösteriliyor.
05.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:24
Video içerik platformu Netflix, Türkiye'de ilk ay ücretsiz deneme uygulamasını kaldırdı. Şirketin internet sitesinde Türkiye, ücretsiz deneme uygulamasının yer almadığı ülkeler arasında gösteriliyor.
Türkiye'de platformun çevrim içi hizmetlerinden yararlanmak isteyenlere doğrudan ödeme seçenekleri sunuluyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com