Netflix'ten Türkiye kararı: İlk ay ücretsiz uygulaması kaldırıldı
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Netflix'ten Türkiye kararı: İlk ay ücretsiz uygulaması kaldırıldı

Video içerik platformu Netflix, Türkiye'de ilk ay ücretsiz deneme uygulamasını kaldırdı. Şirketin internet sitesinde Türkiye, ücretsiz deneme uygulamasının yer almadığı ülkeler arasında gösteriliyor.

05.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:24
Netflix'ten Türkiye kararı: İlk ay ücretsiz uygulaması kaldırıldı

içerik platformu Netflix, 'de ilk ay ücretsiz deneme uygulamasını kaldırdı. Şirketin internet sitesinde Türkiye, ücretsiz deneme uygulamasının yer almadığı ülkeler arasında gösteriliyor.


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Kaynak: Euronews.com

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