Netflix oyunları neler? Netflix oyunları nasıl oynanır? Netflix oyunları ücretsiz mi?
Popüler yayın servisi Netflix'ten oyuncuları sevindiren haber geldi. Netflix oyunları nasıl oynanır? Netflix oyunları neler? Netflix Games nedir? Netflix oyunları ücretsiz mi? Detayları haberimizde…
Netflix'in oyuncular için özel olarak başlattığı Netflix Games, Salı günü itibariyle tüm dünyada kullanıma sunuldu. Netflix oyunları nasıl oynanır? Netflix oyunları ücretsiz mi? Netflix oyunları neler? Netflix Games nedir? İşte merak edilenler…
Netflix Games, tüm dünyada şu anlık Android kullanıcılar için kullanıma sunuldu. Netflix'te dizi ve film izlemenin yanı sıra artık oyunlar da oynanabilecek. Netflix'in Oyun Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Verdu, tüm dünyada Netflix Games'in kullanıma açıldığını duyurdu.
Netflix oyunlarını oynamak için herhangi bir ek olarak uygulama indirmenize gerek yok.
Netflix uygulamasına giriş yaptıktan sonra alt kısımda ana sayfa butonunun yanında oyunlar kategorisine tıklayarak Netflix oyunlarını oynayabilirsiniz.
Bazı Netflix oyunları internet gerekmeksizin çevrimdışı olarak da oynanabilmektedir. Netflix'te yer alan oyunların listesi şu şekilde:
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- Stranger Things 3
- Stranger Things 1984
- Card Blast
- Shooting Hoops
- Teeter Up
Netflix oyunlarını oynayabilmek için Netflix aboneliğiniz dışında herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Netflix aboneliğiniz varsa ücret ödemeden oyunlara erişebilirsiniz. Ayrıca oyun içi satın alım veya reklam da bulunmamaktadır.