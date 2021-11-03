Netflix oyunları neler? Netflix oyunları nasıl oynanır? Netflix oyunları ücretsiz mi?

Netflix'in oyuncular için özel olarak başlattığı Netflix Games, Salı günü itibariyle tüm dünyada kullanıma sunuldu. Netflix oyunları nasıl oynanır? Netflix oyunları ücretsiz mi? Netflix oyunları neler? Netflix Games nedir? İşte merak edilenler…

Netflix Games, tüm dünyada şu anlık Android kullanıcılar için kullanıma sunuldu. Netflix'te dizi ve film izlemenin yanı sıra artık oyunlar da oynanabilecek. Netflix'in Oyun Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Verdu, tüm dünyada Netflix Games'in kullanıma açıldığını duyurdu.

NETFLİX OYUNLARI NELER? NETFLİX OYUNLARI NASIL OYNANIR?

Netflix oyunlarını oynamak için herhangi bir ek olarak uygulama indirmenize gerek yok.

Netflix uygulamasına giriş yaptıktan sonra alt kısımda ana sayfa butonunun yanında oyunlar kategorisine tıklayarak Netflix oyunlarını oynayabilirsiniz.

Bazı Netflix oyunları internet gerekmeksizin çevrimdışı olarak da oynanabilmektedir. Netflix'te yer alan oyunların listesi şu şekilde:

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NETFLİX OYUNLARI NELER?

Stranger Things 3

Stranger Things 1984

Card Blast

Shooting Hoops

Teeter Up

NETFLİX OYUNLARI ÜCRETSİZ Mİ?

Netflix oyunlarını oynayabilmek için Netflix aboneliğiniz dışında herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Netflix aboneliğiniz varsa ücret ödemeden oyunlara erişebilirsiniz. Ayrıca oyun içi satın alım veya reklam da bulunmamaktadır.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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