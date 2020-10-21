Netflix Kuş Uçuşu dizi oyuncuları kimler? Kuş Uçuşu dizi konusu nedir?
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Netflix Kuş Uçuşu dizi oyuncuları kimler? Kuş Uçuşu dizi konusu nedir?

21.10.2020 16:08 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:12
Netflix Kuş Uçuşu dizi oyuncuları kimler? Kuş Uçuşu dizi konusu nedir?

Ay Yapım'ın üstlendiği, muhteşem oyuncu kadrosu ile Netflix platformunda yayınlanacak dizi Kuş Uçuşu ne zaman başlayacak? Kuş Uçuşu oyuncuları kimler? Kuş Uçuşu dizi konusu nedir?

Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Kuş Uçuşu konusuyla da ilgi çekmeyi başardı. Peki, Netflix Kuş Uçuşu dizi oyuncuları kimler? Kuş Uçuşu dizi konusu nedir? Tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

NETFLIX KUŞ UÇUŞU DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

1965 ile 1980 seneleri arasında doğan kesim ile, 1980 ile 2000 seneleri arasında doğan kesimin birbirleri ile girdikleri etkileşimin konu edileceği dizide oyuncu kadrosu netleşmedi. Merakla beklenen oyuncu kadrosunu haberimizden takip edebilirsiniz.

KUŞ UÇUŞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix yetkililerinden ne de dizinin yapımcılarından herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak yapılan tahminlere göre dizi 2021 senesinde izleyicilerin karşısına çıkabileceği tahmin ediliyor.

KUŞ UÇUŞU DİZİ KONUSU NEDİR?

X kuşağı, yeni dünya, mecrayı ve iş kolunu anlamak isterken büyük değişikliğin henüz farkında değildir. Bakış açısı, yaklaşım ve hedefe giden yolda ilerlenen yol artık çok farklı. Çalışmanın erdemi yerine ''kuş uçuşu'' gitmeye çalışan Aslı izleyicilerle tanışacak.

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