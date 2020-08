Netflix'in yıldız dolu yeni filmi The Devil All the Time'ın ilk fragmanı yayınlandı mı? The Devil All the Time oyuncuları kimler? Önümüzdeki ay Netflix ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan The Devil All the Time, oyuncu kadrosu ile göz dolduruyor.

Seyircisinin her filmi sabırsızlıkla beklediği Netflix abonelerine yine önemli bir film sunmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncularla dolu bir kadroya sahip olan The Devil All the Time filminden bugün ilk fragman paylaşıldı. THE DEVİL ALL THE TİME'IN FRAGMANI YAYINLANDI Filmin konusuna baktığımızda Holland karakteri Arvin Eugene Russell, asi, dünyanı8n düzenine karşı çıkan genç olarak karşımıza çıkıyor. Diğer karakter ise yeni gelen uğursuz vaiz Preston Teagardin (Robert Pattinson) ve çarpık şerif (Sebastian Stan), ailesini ve kendisini tehdit eden kötü güçlerle amansız bir mücadeleye giren Arvin ile yakın hareket edecek. THE DEVİL ALL THE TİME FİLM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ THE DEVİL ALL TİME FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? Tom Holland, Mia Wasikowska, Robert Pattinson, Sebastian Stan, Mia Goth, Bill Skarsgård, Eliza Scanlen, Haley Bennett, Jason Clarke, Riley Keough Tony ödüllü Gabriel Ebert