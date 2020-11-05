Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı
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Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı

05.11.2020 08:24 | Son Güncelleme: 05.11.2020 08:46

Başrollerini Öykü Karayel, Fatih Artman, Alican Yücesoy ve Tülin Özen gibi oyuncuların üslendiği Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı. Çarpıcı öyküsüyle dikkat çekecek olan Bir Başkadır'ın yayın tarihi de belli oldu.

'Masum' dizisinin yaratıcısı olan, aynı zamanda Taylan Biraderler imzalı 'Azizler' filminin de senaryosunu kaleme alan Berkun Oya'nın yazıp yönettiği 'Bir Başkadır' için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, dizinin 12 Kasım'da yayınlanacağını açıkladı.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Dizinin yapımcılığını Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen üstleniyor. 8 bölümden oluşan dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi başarılı isimler yer alıyor.

Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı

DİZİNİN KONUSU NE?

Dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.

Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı
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