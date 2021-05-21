Netflix'in Tiger King dizisinin çekildiği hayvan parkındaki 68 büyük kediye el konuldu
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Netflix'in Tiger King dizisinin çekildiği hayvan parkındaki 68 büyük kediye el konuldu

Netflix'in Tiger King dizisinin çekildiği hayvan parkındaki 68 büyük kediye el konuldu
BBC - Haberler | Dünya

ABD Adalet Bakanlığı, Netflix dizisi Tiger King'in (Kaplan Kral) çekildiği Oklahoma'daki hayvan parkındaki 68 vahşi kediye el konulduğunu açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, Netflix dizisi Tiger King'in (Kaplan Kral) çekildiği Oklahoma'daki hayvan parkındaki 68 vahşi kediye el konulduğunu açıkladı.

Jeffrey ve Lauren Lowe'a ait Tiger King Park'a, hayvanların iyi koşullarda bakılmadığı gerekçesiyle bakanlık tarafından dava açılmıştı.

Bu kapsamda yapılan 3 farklı teftiş neticesinde hayvan parkına "Hayvanlara yeterli veya zamanında veteriner bakımı, uygun beslenme ve hayvanları sert hava koşullarından koruyan, normal davranışta bulunmalarına imkan verecek büyüklükte barınak sağlanamaması nedeniyle" tebliğlerde bulunuldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şartlarının düzeltilmemesi nedeniyle 46 kaplan, 7 aslan, 15 liger (erkek aslanla dişi kaplanın çiftleşmesinden ortaya çıkan melez canlı) ve 1 jaguara Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası gereğince el konulduğu belirtildi.

Yetkililer, hayvanların çoğunun kemiksiz et ve kıyma yemesi sebebiyle kalsiyum eksikliğine dayalı kemik bozukluğuna sahip olduğunu tespit etti.

Federal bir raporda da, yetkililer Jeffrey Lowes'un teftişler sırasında hükümet çalışanlarını taciz ettiğini ve Lauren Lowe'un da bir görevliyi ölümle tehdit ettiğini söyledi.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Hizmetleri'nden bir yetkili, diğer devlet kurumlarıyla birlikte bu hayvanların uygun bakım ve rehabilitasyon almasını sağlayacaklarını ifade etti.

Exotic'in eski iş ortağı

Jeffrey Lowe, söz konusu Netflix dizisinin yıldızı Joe Exotic'in eski iş ortağı.

Gerçek adı Joseph Maldonado-Passage olan Exotic, şu anda kiralık katil tutma ve hayvan istismarına karıştığı gerekçesiyle 22 yıllık hapis cezasını çekiyor.

Tiger King dizisi yayımlandığı ilk haftada Netflix'te diğer tüm dizilerden daha fazla izlenme almıştı.

Belgesel dizi, Exotic'in hikayesini anlatıyor.

BBC
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