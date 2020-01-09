Netflix'in ilk Türkçe komedi dizisi 50 Metrekare'nin kadrosu belli oldu! Netflix dizinde oynayan Survivor Hasan kimdir?

09.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:01

Netflix paltformunda yayınlanacak olan 50 Metrekare dizisinde hazırlıklar sürüyor. Oyuncu kadrosu belli olan dizide Survivor Hasan da yer alırken dizinini kadrosu belli oldu. İşte 50 Metrekare dizisinin oyuncuları ve Survivor Hasan Yalnızoğlu hakkında merak edilenler…

50 METREKARE DİZİSİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Netflix yerli dizi yatırımlarına devam ediyor. O3 Medya ile Hakan Muhafız, OG Medya ile Atiye, Ay Yapım'la Love101 dizilerini hayata geçiren Netflix, BKM Film ile de 50 Metrekare projesi için el sıkıştı. Burak Aksak'ın kaleme aldığı dizide Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt ve Özgür Emre Yıldırım rol alacağı ortaya çıkmıştı.

SURVİVOR HASAN HANGİ ROLDE OYNAYACAK?

Selçuk Aydemir'in yöneteceği komedi türündeki dizinin kadrosuna Hasan Yalnızoğlu da katıldı. Komedi türündeki dizide Yalnızoğlu "Leke" karakterine hayat verecek. 50 Metrekare'nin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?

Hasan Yalnızoğlu, 1974'te İstanbul'da doğdu. Dansçı, oyuncu ve profesyonel güreşçi olan Survivor Hasan, sporcu kimliğiyle birçok başarıya uzandı.

İlkokulu Üsküdar'da tamamlayan Survivor Hasan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastikle başlayıp aynı zamanda çok sevdiği futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı.

Ailesinin semt değişikliği yapması ve tesis yetersizliği sebebi ile çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kaldı. Orta öğrenimini Pendik'te tamamladı.

En yakın spor salonu Kung Fu branşında olduğu için çalışmalara burada devam etti.

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunu Survivor Hasan, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da önemli başarılar elde etti.

Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev alan Survivor Hasan, 2007 yılında kendi gibi

HASAN YALNIZOĞLU FİLMLERİ

2002 Karaoğlan Camoka

2005 Sen Ne Dilersen Melek

2006 Keloğlan Karaprens'e Karşı Dev

2007 Tılsım Adası Hunhar

2007 Dede Korkut Hikayeleri Tekür

2007 Korkusuzlar Paşa

2007 Son Osmanlı Yandım Ali Kara Necati

2009 Kahve Bahane

2010 İncir Reçeli Bodyguard

2011 Burası Osmanlı 1711/ Sır Kanunu

2012 Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam

2013 Karaoğlan Camoka

2014 Kelebeğin İkinci Günü (kısa film) Hasan

2014 Kızıl Elma Golyat

2019- Halka Çağatay Erkmen