Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet fragmanı yayımlandı! Yarına Tek Bilet filmi ne zaman yayımlanıyor?
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Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet fragmanı yayımlandı! Yarına Tek Bilet filmi ne zaman yayımlanıyor?

Ünlü dizi ve film dağıtım şirketi Netflix, Yarına Tek Bilet adında ilk orjinal Türk filmini sevenleriyle paylaşıyor. Peki, Yarına Tek Bilet filmi ne zaman? Hakan Muhafız ile Türk içeriklerini kullanıcılarının beğenisine sunmaya başlayan Netflix, ilk orjinal Türk filmi olan Yarına Tek ilet filminin fragmanını yayımladı.

Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet fragmanı yayımlandı! Yarına Tek Bilet filmi ne zaman yayımlanıyor?
08.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:24

Başrollerinden Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in bulunduğu Yarına Tek Bilet filmi, yolculuk sırasında karşı karşıya gelen iki gencin tutku dolu aşk hikayesini ekrana getirecek. Filmin yönetmenliğini Ozan Açıktan yürütüyor. Proje, sıcacık öyküsüyle film severlerin beğenisine sunulacak.

YARINA TEK BİLET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Netflix'in ilk orjinal Türk filmi olma özelliğine sahip Yarına Tek Bilet filmi, Hakan Muhafız, Atiye, Aşk 101 dizileri ve Rise of Empires: Ottoman adlı belgesel filmin ardından heyecan yaratan bir proje olarak görülüyor.

Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet fragmanı yayımlandı! Yarına Tek Bilet filmi ne zaman yayımlanıyor?

Yarına Tek Bilet filminde, Ankara'dan İzmir'e giden trende yolları kesişen iki yabancı, çalkantılı ve şaşırtıcı biçimde bağlantılı aşk geçmişleri sayesinde yakınlaşarak bambaşka bir diyara sürüklenmelerini gözler önüne seriyor.

Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet fragmanı yayımlandı! Yarına Tek Bilet filmi ne zaman yayımlanıyor?

YARINA TEK BİLET FİLMİ NE ZAMAN?

Filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan otururken, yapımcılığını ise OG Medya ve PToT film üstleniyor. Çalışmanın kadrosunda genç ve güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger bulunuyor.

Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet fragmanı yayımlandı! Yarına Tek Bilet filmi ne zaman yayımlanıyor?

Rastlantı eseri başlayan aşkın, yepyeni başlangıçlar yarattığını kanıtlar nitelikte olan Yarına Tek Bilet filmi, 19 Haziran'da Netflix'te olacak.

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