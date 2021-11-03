Netflix Games geliyor! hangi oyunlar olacak, ne zaman çıkacak?

Netflix Games projesini hayata geçirdi. Streaming devinin yeni hamlesinin detayları ve merak ettiğiniz her şey haberimizde!

Netflix'in bir süredir oyun sektörüne giriş yapmak istediği biliniyordu. Streaming devi yıl içerisinde yeni operasyonunu idare edecek bir yönetici arayışına girmişti. Sonunda EA çalışanı Mike Verdu ile anlaşan Netflix, projeyle ilgili çalışmalara hız vermiş görünüyor. Verdu, EA için Sims, Plants vs Zombies ve Star Wars gibi oyunların kadrosunda yer almıştı. Deneyimli ismin CV'sinde dikkat çeken bir başka detay ise Zynga'da geçirdiği yıllar. Bu anlamda Verdu, hem PC hem de mobil oyun konusunda deneyimli bir isim.

Netflix, "Önümüzdeki Yıl İçinde" Video Oyunları Sunmayı Planlıyor

Şu ana kadar açıklanan oyun projelerini bakılırsa, Netflix'in hedefi oyun sektöründe yeni bir dal açmaktan ziyade, kendi yapımlarını oyunlaştırmak. Bunun yanında mobilde sevilerek oynanabilecek bir kaç casual projeyi denemek istiyor gibi görünüyorlar. Platform nihayetinde hem İos hem de Android için erişilebilir olacak. Ancak ilk etapta Android'de görücüye çıkacak. iOS'a gelmesinin ise bir kaç ay süreceği tahmin ediliyor.

NETFLIX GAMES'TE HANGİ OYUNLAR OLACAK?

Platformun açıkladığı oyunlar arasında;

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Card Blast

Teeter Up

Shooting Hoops

bulunuyor. Yapımlarım hangi istikamette devam edeceğini ise önümüzdeki günler gösterecek. Verdu, platformun nihai amacının her oyuncu nişine hitap etmek olduğunu söyledi. Bu durumda platformdan hem casual oyunları, hem de daha kompleks yapımları bekleyebiliriz.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

NETFLIX GAMES ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Netflix Games için ek bir ücret ödenmeyeceği duyuruldu. Varolan Netflix abonelikleri ile Games platformuna da erişim sağlanabilecek. Dikkat çeken asıl detay ise oyunların içinde micro-transaction olmayacağının duyurulması. Yani casual oyunlardan alışkın olduğumuz oyun içi ödeme sistemi, Netflix'in yeni platformunun bir parçası olmayacak.

Netflix yaptığı açıklamada, oyunların yeni bir gelir kapısı olmaktan ziyade platformu çeşitlendirmek olduğunu vurguladı. Bu akıllara, "Netflix streaming kimliğini genişletip, tam kapsamlı bir eğlence platformu mu olma yolunda?" sorusunu getiriyor.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet