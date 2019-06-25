Netflix, Efsane Oyuncu George Clooney ile Anlaştı: İşte Tüm Detaylar

Kullanıcı sayısıyla birlikte projelerinde çalıştığı yıldızların sayısını da artıran Netflix, Hulu'daki Catch-22 dizisinden sonra hangi projede görüneceği belli olmayan George Clooney anlaştı. Kıyamet sonrası bir film üzerine odaklanacak olan Clooney, Netflix'e göre hem oyuncu hem de yönetmen olarak filmde yer alacak.

Kıyamet sonrası hikaye, Lily Brooks-Dalton'ın Good Morning, Midnight (Günaydın Gece Yarısı) isimli kitabından uyarlanacak. Gelecekteki proje George Clooney, Grant Heslov, Syndicate Entertainment ve Anonymous Content tarafından yönetilecek.

Clooney'nin kuzey kutup bölgesinde Augustine isimli yalnız bir bilim insanını oynayacağı filmin hikayesi, Augustine'in Dünya'ya dönmeye çalışan Aether uzay aracı mürettebatına ulaşmaya çalışmasıyla başlayacak. Şu an için filmdeki diğer oyuncuların seçilip seçilmediğine dair bir bilgi bulunmuyor.

Netflix, her şey plana uygun şekilde giderse projenin Ekim ayında başlayacağını belirtti. Filmin ismine dair bir bilgi verilmedi.