Nesta ve Maldini İş Birliğine Devam Ediyor

Kuzey Amerika Futbol Ligi (NASL) ilkbahar sezonunun şampiyonu, eski İtalyan futbolcu Alessandro Nesta'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Miami FC oldu.



Ligin bitimine bir hafta kala en yakın takipçisi Deltas'ı konuk eden Miami FC, karşılaşmadan 7-0 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.



İtalya Milli Takımı ve Milan'ın eski defans oyuncularından Nesta, Miami FC'nin teknik adamlığını yaparken Paolo Maldini de kulübün ortağı konumunda bulunuyor.