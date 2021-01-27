Nesrin Cevadzade diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma'nın fragmanı kafaları karıştırdı

Fox TV'nin entrika bombası dizisi Yasak Elma, son bölümündeki müstehcen sahnesinden sonra yeni bölüm fragmanı ile olay oldu. Dizinin 96. bölüm fragmanında Şahika'nın öldüğü söylentisi, Nesrin Cevadzade'nin 'diziden ayrılıyor mu' sorularını akıllara getirdi.

Yasak Elma dizisinde Şahika karakteri ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade diziden çıkıyor mu merak konusu oldu. Dizinin yayımlanan yeni bölüm fragmanı 'Şahika, Yasak Elma dizisinden ayrıldı mı?' sorusunu akıllara getirdi. Peki, Yasak Elma Şahika diziden ayrılıyor mu?