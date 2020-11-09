nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti
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nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti

09.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:54
nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti

Şimdilerde aynı dizide rol alan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, aşk yaşamaya başladı. İkili, ilişkilerini sosyal medya hesaplarından ilan etti.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin sevilen oyuncularından 38 yaşındaki Nesrin Cavadzade ile 32 yaşındaki Gökhan Alkan aşk yaşamaya başladı.

AŞKLARINI İLAN ETTİ

Geçtiğimiz günlerde sohbet ettiği basın mensuplarına "Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bizim de gönlümüzde bir şeyler vardır ama siz görememişsinizdir. Bundan sonra daha dikkatli olursanız gözden kaçmayacaktır" diyen Alkan, bugün Cavadzade ile aynı anda fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti. ikili, fotoğraflarına açıklama yazmak yerine sadece kalp emojisi koydu.

nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti

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