Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan cephesinde flaş gelişme

'Yasak Elma' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, Kasım 2020'de aşklarını ilan etmişti. Ünlü çift hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Bir süredir aşk yaşayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın ayrıldıkları iddia edildi.

Nesrin Cavadzade'nın, sevgilisi Gökhan Alkan ile olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan silmesi iddiaları güçlendirdi.

Gökhan Alkan ise sosyal medya hesabından fotoğrafları silmedi. Çift sosyal medyadan birbirlerini halen takip ediyor.

İddialar sonrası ünlü çiftin ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Kaynak: Snob Magazin