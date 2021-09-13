Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı? Son dakika!

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı attıkları iddia edilen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın birlikteliklerine dair detayları sizler için derledik...

NESRİN CAVADZADE EVLENME TEKLİFİ ALMIŞTI

Uzun bir süredir romantik bir ilişki yaşayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, geçtiğimiz ay Datça'da evliliğe ilk adımı atmıştı. Oyuncu Gökhan Alkan 'Alın yazım' dediği Nesrin Cavadzade'ye geçttiğimiz günlerde Datça'da evlilik teklifi etti. Ailelerinde bulunduğu yemekte şaşkına dönen Cavadzade, "Evet" diyerek evliliğe ilk adımı attı.

AİLELER BULUŞTU

Oyuncu, sevgilisi Cavadzade'yi alıp tekneyle otele geldi. Her şeyden haber siz sadece bir aile yemeği olduğunu düşünen güzel oyuncu, organizasyonla ilgilenmeyi ihmal etmedi. Akşam günbatımında ise bütün aile yemekte buluştu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ardından aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan çiftten Cavadzade, konuyla ilgili sorulara; 'Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz- nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımız da vardı. Benim için de sürpriz oldu" yanıtın vermişti.

NESRİN CAVADZADE İLE GÖKHAN ALKAN AYRILDI MI?

Evlilik hazırlıkları yapan ve nikah masasına oturması beklenen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan hakkında ortaya atılan iddia hayranlarını şaşırttı. tv100'ün haberine göre; Oyuncu çiftin ilişkililerini sonlandırdığı iddia edildi. Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade, şiddetli bir kavga sonrası ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.

Kulislerde dolaşan iddiaya göre Kalp Yarası dizisinin çekimleri nedeniyle Antakya'da olan Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade şiddetli bir kavga sonrası ayrılık kararı aldı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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