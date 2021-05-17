Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı

Yasak Elma' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan cephesinden kötü haber geldi

2.Sayfa'nın haberine göre; Evlenecekleri konuşulan Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade ayrılık kararı aldı.

Nesrin Cavadzade'nın, sevgilisi Gökhan Alkan ile olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan silmesi iddiaları güçlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Yasak Elma dizisine veda eden güzel oyuncu, özel hayatında da beklenmedik bir darbe yemiş oldu.

Kaynak: Snob Magazin