Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı
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Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yasak Elma' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan cephesinden kötü haber geldi

2.Sayfa'nın haberine göre; Evlenecekleri konuşulan Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade ayrılık kararı aldı.

Nesrin Cavadzade'nın, sevgilisi Gökhan Alkan ile olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan silmesi iddiaları güçlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Yasak Elma dizisine veda eden güzel oyuncu, özel hayatında da beklenmedik bir darbe yemiş oldu.

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı
Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı

Kaynak: Snob Magazin

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