Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan hakkında ilk kez konuştu
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Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan hakkında ilk kez konuştu

Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan hakkında ilk kez konuştu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Nesrin Cavadzade, uzun süredir Gökhan Alkan'la ayrıldıkları iddia ediliyordu. İkili, konu hakkında açıklama yapmıyordu. Nesrin Cavadzade, ilk kez konuştu. İşte detaylar

Nesrin Cavadzade, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Altın kızlar tatilden döndü. Bir tatil daha planlıyoruz ama bu sefer tekne değil başka şeyler düşünüyoruz. Karavan tatili yapabiliriz" dedi. 'Yasak Elma' dizisinin finalinden sonra Cavadzade, dizideki rol arkadaşları Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu'yla tatile çıkmıştı.

Aşk yaşadığı Gökhan Alkan'la ayrıldığı yönünde haberler çıkan Nesrin Cavadzade gazetecilerin, "Gökhan Bey ile tatil düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Gökhan şu an Antakya'da çalışıyor" diyerek, ayrılık haberlerinin doğru olmadığını ima etti. Oyuncunun maskesiz olması dikkat çekti.

Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan hakkında ilk kez konuştu
Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan hakkında ilk kez konuştu

Kaynak: Snob Magazin

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