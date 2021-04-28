Nesrin Cavadzade ayrılık iddialarına yanıt verdi
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Nesrin Cavadzade ayrılık iddialarına yanıt verdi

Nesrin Cavadzade ayrılık iddialarına yanıt verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Yasak Elma' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın ayrıldığı iddia edilmişti. Bebek'te görüntülenen güzel oyuncu ayrılık iddiasına yanıt verdi

Yasak Elma dizisinde Şahika rolüne hayat veren Nesrin Cavadzade, Bebek'te yürüyüş yaparken magazinburada.net kameralarına yakalandı.

Dizideki rol arkadaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade'nin Instagram hesabından fotoğraflarını silmesi ikilinin ayrıldığı dedikodularını beraberinde getirmişti. Nesrin Cavadzade ayrılık iddialarıyla ilgili, "İlişkimizde sorun yok. Her şey çok güzel gidiyor" şeklinde açıklama yaptı.

"EFSANELER ÖLMEZ"

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Barış Aytaç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı popüler dizi Yasak Elma heyecanına hız kesmeden devam ediyor. Dizide kimin öleceği merak uyandırırken Şahika rolünü oynayan Nesrin Cavadzade, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Nesrin Cavadzade, "Şahika karakterinin dizideki durumu senaryoda olması gerektiği gibi gidiyor. Türk izleyicisi Şahika gibi bir karakter olmadan yapabilir mi bilmiyorum. Biliyorsunuz efsaneler ölmez" şeklinde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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