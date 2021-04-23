Nesquik kağıt pipete geçişini tamamladı

Nesquik, Nisan ayı itibariyle tüm ambalajlarındaki plastik pipetleri kağıt pipetler ile değiştirdi.

Nesquik, Nisan ayı itibariyle tüm ambalajlarındaki plastik pipetleri kağıt pipetler ile değiştirdi. Yıllık yaklaşık 40 milyon adet plastik pipetin kullanımına son veren marka, bundan böyle Nesquik süt ürünlerinin tamamını kağıt pipetle tüketicisine sunacak. Kullanılan kağıt pipetler yalnızca Orman Yönetimi Konseyi (FSC) sertifikalı üreticilerden, kimyasal işleme maruz bırakılmadan doğada çözünebilen ağaç selülozu kullanılarak tedarik edilecek. Çocukları kağıt pipetle tanıştıracak olan Nesquik, doğaya saygılı yeni uygulamasıyla, çocukların doğaya karşı sorumluluk bilinci geliştirmelerine katkı sağlayacak.

Nestlé Türkiye Sütlü İçecekler İş Birimi Genel Müdürü Buse Aksu Özgen, çocuklara daha yaşanabilir bir gelecek sunabilmek için bugünden harekete geçmek gerektiğini ifade ederek "Nesquik markası olarak 2019 itibariyle piyasaya sürdüğümüz Laktozsuz ve Şeker İlavesiz sütlerimizin ardından şimdi de plastik pipetlerimizi kağıda çeviriyoruz. Kağıt pipetli ürünlerimiz ile sürdürülebilir bir dünya için çocuklara iyi tercihler yapmaları yönünde, ilham vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Nesquik, kağıt pipete geçişini, Nestlé'nin, gezegenimizi korumak amacıyla verdiği küresel taahhütler doğrultusunda hayata geçirdi. Nestlé 2025'e kadar ambalajlarının %100'ünü geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir hale getirmeyi; yeni üretilmiş plastik kullanımını üçte bir oranında azaltılmayı; geri dönüştürülemeyen plastikleri kullanımdan çıkartmayı taahhüt etmişti. Nesquik, bu doğrultuda, çocuklara daha iyi bir gezegen bırakabilmek amacıyla aksiyonlarını artırdı.

Kaynak: Hürriyet