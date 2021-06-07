Yan yana gömüldüler! Ölümü yürek yakan 5,5 aylık hamile kadının bebeği de hayata tutunamadı
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Yan yana gömüldüler! Ölümü yürek yakan 5,5 aylık hamile kadının bebeği de hayata tutunamadı

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta 5,5 aylık hamileliği sırasında kalp damarlarındaki genişleme nedeniyle hayatını kaybeden Neslihan Albuz'un bebeği de kurtarılamadı. 14 günlük yaşam mücadelesi kaybeden talihsiz bebek, annesinin yanına defnedildi.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde yaşayan 5,5 aylık hamile Neslihan Albuz(29), kalp damarlarındaki genişleme nedeniyle 23 Mayıs'ta Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

14 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Albuz, 1 gün sonra yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Neslihan Albuz'un bebeği ise sezaryenle alındı. Aynı hastanede 14 gün tedavi gören bebek, yaşamını yitirdi.

ANNESİNİN YANINDA TOPRAĞA VERDİLER

Ailesi tarafından hastaneden alınan bebeğin cenazesi, Satibeyler Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından annesinin yanındaki mezarda toprağa verildi.

Yan yana gömüldüler! Ölümü yürek yakan 5,5 aylık hamile kadının bebeği de hayata tutunamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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