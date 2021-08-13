Neslihan Atagül: Serra ile Kadir iyi bir ikili

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. "Manevi kardeşlerimiz" dedikleri iki gençle birlikte dolaşan çift, muhabirlerle de ayaküstü sohbet etti.

Geçtiğimiz aylarda geçirgen bağırsak sendromu yaşayıp tedavi gören Neslihan Atagül, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi:

"Çok daha iyiyim, düzene giriyorum. Yemek düzenime dikkat etmem gerek hayatım boyunca. Çok daha yeni kendimi toparladığım için yavaş yavaş sporu da hayatıma alacağım. Çok yormuyorum kendimi."

CİDDİ BİR ŞEY YAŞADIM

Atagül, setlere ne zaman döneceği sorusuna "Ben dinleniyorum, bilmiyorum ki şimdi ne söylesem... Uzak kalmak değil, dinleniyorum. Ciddi bir şey yaşadım. Onun tam olarak geçmesini bekliyorum" yanıtını verdi.

Oyuncu, Türkiye'yi sarsan orman yangınlarıyla ilgili "Bireysel olarak neler yapmalıyız?" sorusu üzerine "Tabii hepimiz üzgünüz, galibA kökten bir sistem değiştirmek gerekiyor. Bireysel olarak neler yaptığımızı siz de çok iyi biliyorsunuz" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu ayrıca Kadir Doğulu'nun Kanal D'de yayınlanan "Aşkın Tarifi" dizisini beğeniyle izlediğini, eşinin başrolü paylaştığı Serra Arıtürk ile iyi bir ikili olduklarını belirtti.

Kaynak: Hürriyet