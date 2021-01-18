Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı
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Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı

18.01.2021 20:41 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:45
Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı

Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül, yaşadığı geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle diziden ayrılma kararı aldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Atagül, "Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var" dedi.

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Neslihan Atagül, sağlık problemleri nedeniyle Nare karakterine veda etti.

RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE 10 GÜN RAPOR ALMIŞTI

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda başrol oyuncusu olan Neslihan Atagül'den korkutan bir haber gelmişti. Atagül'ün sağlık sorunları yaşadığı ve 10 gün rapor aldığı ortaya çıkmıştı. Son olarak ise sağlık sorunları artan ünlü oyuncu diziden ayrılma kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

NESLİHAN ATAGÜL'DEN VEDA MESAJI

Neslihan Atagül, resmi Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

"Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere..."

Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı

DİZİNİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA AÇIKLAMA YAPILDI

Sefirin Kızıdizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu'nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım'ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz. Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu'ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı
Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı


Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı
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