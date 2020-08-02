Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yu yere göğe sığdıramadı: Hissettiklerim tarifsiz Oyuncu Neslihan Atagül, son verdiği röportajda eşi Kadir Doğulu için "Ben ona hissettiklerimi tarife sığdıramam, haksızlık etmiş olurum" diyerek herkesi etkiledi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren güzel oyuncu Neslihan Atagül, NTV'nin bayram ekranında yer alan O Anın Hikayesi programında Burak Özcan'ın sorularını yanıtladı. Özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, eşi Kadir Doğulu'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

"ONA HİSSETTİKLERİMİ TARİFE SIĞDIRAMAM"

2013 yılında Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016'da dünya evine girdi. Güzel oyuncu, "İlk görüşte aşk mıydı?" sorusu üzerine şunları söyledi: "İlk görüşte aşk diyemem ama şöyle bir bakmıştım ilk karşılaşmamızda. Bunu Kadir'e sorsanız hemen cevap verirdi. Ben ona hissettiklerimi tarife sığdıramam, haksızlık etmiş olurum. O, çok güzel hakkını veriyor bence. Ben onun merhameti, vicdanı, çalışma şekli, işine duyduğu saygı, herkese eşit mesafede duruşu beni hala çok etkiler.

Kadir'e hissettiğim aşk bir şahsa indirgenemeyecek büyüklükte. Kadir'den öte gördüğüm, o ruh mu desem, o neyse ben ona aşığım. Şükür ki onunla yollarımız kesişmiş."